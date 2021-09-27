До 6 градусов мороза ожидается в Казахстане 

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28-30 сентября, сообщает zakon.kz.

Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием циклона, с атмосферными фронтами которого на севере, северо-западе, в центре и на востоке пройдут осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке - дождь с грозой.

На западе, севере, в центре и на востоке страны ожидаются туман, усиление ветра, в северной половине - гололед.

Температура воздуха: на западе основной фон ночью 0-15 тепла, заморозки 3 градуса, днем 7-22 тепла, на северо-западе ночью понижение от 0-10 тепла до 6 мороза-5 тепла, днем основной фон 0-13 тепла, на севере ночью 3 мороза-6 тепла, днем понижение от 5-11 до 2-8 тепла, в центре понижение от 3-11 тепла до 3 мороза-8 тепла, днем от 7-18 до 2-10 тепла, на востоке ночью 3 мороза-10 тепла, днем 10-20 тепла, на юге и юго-востоке основной фон ночью 7-18 тепла, днем 12-27 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".