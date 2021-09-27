Уже треть "наказов" жителей исполнили в Nur Otan в Павлодарской области

Уже более 30% обещаний, данных жителям во время электоральной кампании в январе, выполнили члены партии Nur Otan в Павлодарской области. Об этом в интервью проекту "Кто ответит" сообщил первый заместитель председателя регионального филиала партии Илья Теренченко. В целом Дорожная карта по исполнению "наказов" жителей рассчитана до 2025 года.

32% от общего количества "наказов" уже исполнено. Всего мы получили 2 200 обращений, мы зафиксировали все их, разложили по годам и по месяцам", - сказал первый зампред ПОФ Nur Otan.

Илья Теренченко также поделился своими наблюдениями за жизнью на селе после прошедших выборов акимов. По его словам, и электорат, и избранные акимы вовлечены в решение проблем населенных пунктов. Это, как считает спикер, и есть главный результат, который ожидали в стране от введения прямых выборов сельских акимов.

Чувствуется ответственность. Чувствуется вовлеченность в проблемы села, - поделился наблюдениями об итогах июльских выборов Илья Теренченко. – Человек, победивший на выборах, будь то от партии, будь то самовыдвиженец, слов на ветер бросать не будет. Самое главное – по жителям видно, что они его реально выбрали. Например, село из 400 жителей – они же все постоянно общаются друг с другом, знают, кто за кого голосовал. Не может быть никакого подлога.

Подробнее о работе Павлодарского областного филиала партии Nur Otan, его коммуникациях с жителями и другом смотрите в очередном выпуске проекта "Кто ответит".