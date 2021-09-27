Форум с участием Токаева и Путина пройдет в онлайн-формате

XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России пройдет 28 и 30 сентября 2021 года в формате онлайн с участием глав государств на тему: "Сотрудничество в области экологии и зеленого роста", сообщает zakon.kz.

Форум затронет вопросы по сохранению экосистемы трансграничных водоемов Жайык (Урал), Ертіс (Иртыш) и других крупных рек, биоразнообразия, популяции каспийского тюленя и изменению климата, а также создаст международную диалоговую площадку для достижения конкретных договоренностей между участниками Форума, направленных на реализацию совместных проектов в области экологии, геологии и природных ресурсов, - говорится на сайте форума.

Как отмечается, целью ежегодного мероприятия является закрепление принципов и основных направлений сотрудничества двух стран в развитии интеграционных процессов в области экологии и зеленого роста, презентация инвестиционных возможностей Казахстана, дальнейшее стимулирование притока отечественных и российских инвестиций в области экологии, геологии и природных ресурсов.

Форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России проходят поочередно в двух странах, начиная со встречи Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента России Владимира Путина в 2003 году в Омске. С тех пор для лидеров двух стран стало доброй традицией встречаться в одном из приграничных регионов для обсуждения актуальной повестки дня.

Форум является площадкой для обсуждения перспективных направлений взаимодействия между регионами Казахстана и России, укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов, а также общения представителей власти и бизнеса двух государств.

Сегодня Форум вышел далеко за рамки приграничного формата и стал полноценным механизмом взаимодействия двух стран. С 2003 года объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза, в том числе поставки из Казахстана в Россию выросли в 2,6 раз.

С 2003 года Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России поочередно проводился в российских и казахстанских городах: Челябинске, Уральске, Новосибирске, Актобе, Оренбурге, Усть-Каменогорске, Астрахани, Павлодаре, Екатеринбурге, Атырау, Сочи, Астане, Петропавловске, Омске.