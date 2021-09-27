Почему разрешили тои и конференции в Казахстане

Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в правительстве объяснил, почему в стране разрешены тои, конференции и выставки для вакцинированных, а для журналистов до сих пор стоит запрет на посещение здания правительства, обеих палат парламента и министерств, передает корреспондент zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, когда будет принято решение по возобновлению допуска журналистов в здания госорганов.

Ералы Тугжанов напомнил, что Нур-Султан находится еще в "красной" зоне.

При этом он отметил, что разрешить или нет проводить в стране мероприятия, в том числе торжественные, власти страны решали последние 1,5 месяца. Учитывались также обращения МСБ и граждан, которые остались без работы из-за введенных ранее ограничений.

Десятки тысяч наших казахстанцев остались без работы. Безусловно, этот вопрос мы не могли не учесть… Поэтому мы дали разрешение на проведение ряда мероприятий, но с жесткими условиями: у всех должен быть "зеленый" статус, наполняемость не более 100 человек, если регион находится в "зеленой" зоне по КВИ, в "красной" зоне - не более 50 человек. Что касается допуска журналистов в госучреждения, хотел прояснить, что сегодня ограничения на доступ к информации для журналистов и рядовых казахстанцев нет, - отметил он.

Карантинные ограничения на личное присутствие журналистов, считает он, не являются цензурой и препятствованием к доступу к информации.

Все проводимые мероприятия в правительстве, парламенте освещаются в СМИ, транслируются в онлайн-режиме. Несмотря на стабилизацию ситуации, все санитарные требования никто еще не отменял. Поэтому сегодня министры принимают участие на совещаниях в режиме видеоконференции, контакты минимизированы, - добавил Тугжанов.

В целом, по его словам, у журналистов есть возможность направлять в ведомства письменные запросы, осуществлять прямые обращения в ходе онлайн-встреч или брифингов. Имеется также обратная связь посредством электронного правительства и соцсетей.

Сегодня прорабатывается вопрос о проведении офлайн-брифингов с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Отмечу, что доступ будет обеспечен для журналистов с "зеленым" безопасным статусом в системе Ashyq, - резюмировал Тугжанов.

В свою очередь министр здравоохранения РК Алексей Цой добавил, что в Казахстане уже более 6 млн человек вакцинировались, эпидситуация продолжает улучшаться.

Ранее глава Минздрава рассказал, сколько вакцинированных казахстанцев скончались от коронавируса.

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Напомним, с 27 сентября Межведомственная комиссия разрешила проводить торжественные, памятные и семейные мероприятия в Казахстане.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан