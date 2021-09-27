Шестидневку в школах столицы объяснил Аймагамбетов

Шестидневку в некоторых столичных школах объяснил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Также он прокомментировал вопрос по поводу возмущений родителей по ненужным предметам, в частности, изучения французского языка, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, по всей стране в основном преобладает пятидневное обучение, но там, где в школах имеется дефицит ученических мест, они, к сожалению, вынуждены обучаться 6 дней. Есть у нас такие классы. Понятно, что это не совсем удобно, но здесь, я еще раз говорю, речь идет о нехватке площадей, чтобы дети могли учиться в течение 5 дней, - сказал Аймагамбетов.

Он добавил, что по переуплотненности и нехватке ученических мест вопросы решаются и будут решаться в соответствии с планами по строительству и вводу новых школ.

Также министр высказался по поводу ненужных, по мнению родителей, некоторых школьных предметов.

Касательно нужных или ненужных уроков, вы знаете, что есть типовой учебный план, учебная программа и госстандарт. Говорить о том, что тот или иной предмет является нужным или ненужным, - это не совсем корректно. Кто-то считает один предмет ненужным, другой - другой предмет ненужным. Но все предметы, которые входят в государственный общеобразовательный стандарт, они все являются необходимыми для детей, - подчеркнул глава МОН.

Оксана Скибан, Нур-Султан