Женис Осербай назначен вице-министром сельского хозяйства

Постановлением правительства Осербай Женис Алибекович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным сайта главы правительства, Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Московский государственный институт международных отношений РФ, Акмолинский университет технологии и бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

В 2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.

В 2004-2006 гг. — главный менеджер в Департаменте кредитования проектов АО "Банк развития Казахстана".

В 2006-2019 гг. — занимал руководящие должности в частных компаниях.

С июля 2020 года по настоящее время являлся советником председателя Правления ТОО "К-Агро".