Свыше 70 кг наркотиков изъяли у сельчанина жамбылские полицейские

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в 35 км от села Татти в момент заготовки наркотических средств задержан 55-летний житель Меркенского района, передает zakon.kz.

У него обнаружено 34 кг 860 г высушенной марихуаны и 43 кг 860 г каннабиса.

Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Меркенского района, начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере".

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, - отметил начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.