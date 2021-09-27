Стал известен первый соперник Жалгаса Жумагулова по новому контракту UFC

27 сентября 2021, 21:19
Фото: Instagram/zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов 4 декабря выйдет против Манела Капе, передает zakon.kz.

Этой информацией поделился сам спортсмен на своей странице в Instagram.

Проведение боя планируется в Лас-Вегасе (США). Манель Капе - ангольский боец смешанных единоборств, который в настоящее время участвует в наилегчайшем весе в Ultimate Fighting Championship.

Профессиональный участник с 2012 года, ранее он выступал за Cage Fighters, Knock Out Championship и Rizin Fighting Federation. Из 20-ти проведенных боев в 14-ти одержал победу, девять из них нокаутом.

Куандык Шынасилов


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