Сборная Казахстана по футзалу вышла в полуфинал мирового первенства

Сборная Казахстана провела четвертьфинальный поединок против команды Ирана на чемпионате мира в Литве, передает zakon.kz.

Иранцы считаются лучшей футзальной дружиной азиатского континента - 10-кратные чемпионы Азии. Что они и доказали уже в первом тайме, забив в ворота "Игиты" два мяча, авторами которых стали Мослем Оладгобад и Ахмад Эсмаилпур.

Во втором тайме на пятой минуте Даурен Турсагулов сократил отставание казахстанского коллектива до минимума. А вскоре Арнольд Кнауб сравнял счет – 2:2. Победу сборной Казахстана за две минуты до окончания матча принес лучший ее нападающий Тайнан – 3:2.

Тем самым, впервые в своей истории Казахстан сыграет в полуфинале чемпионата мира. Теперь, за путевку в финал подопечные Кака сыграют с Португалией. Данная игра пройдет 30-го сентября.

Куандык Шынасилов