Врач предупредил об опасности насморка

Врач-отоларинголог рассказал о том, почему нельзя терпеть насморк, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, если это недомогание игнорировать и не лечить, оно может привести к осложнениям.

Если нос заложен, то, хотим мы того или нет, но сосудосуживающими препаратами пользоваться придется. Если этого не делать, то насморк может осложниться синуситом, поскольку отек носа перекрывает пазухи, — пояснил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог клиники "Город Детства" Иван Лесков.

Специалист посоветовал не ограничиваться использованием сосудосуживающих препаратов, так как они вызывают привыкание и со временем приходится увеличивать дозировку. Он порекомендовал промывать нос.

Здесь к вашим услугам любые солевые растворы. Их много, они доступны. Также от отека с водянистыми выделениями вам очень помогут спрей или капли, содержащие интерферон. А если у вас зеленые выделения, то придется добавлять препараты с антибиотиками, — добавил врач.

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