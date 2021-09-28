Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 880 тысяч

28 сентября 2021, 08:00
Фото: zakon.kz / Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 27 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 1719 человек. Между тем количество вновь зараженных за сутки заметно снизилось. По сравнению с предыдущим днем число больных стало меньше на 160 человек. Например, в Алматы статистика показывает понижение на 72 пункта, в Акмолинской области - на 24, а в Туркестанской области - на 20, сообщает zakon.kz.

  • в городе Нур-Султан - 183,
  • в городе Алматы - 413,
  • в городе Шымкент - 49,
  • в Акмолинской области - 72,
  • в Актюбинской области - 44,
  • в Алматинской области - 160,
  • в Атырауской области - 36,
  • в ВКО - 119,
  • в Жамбылской области - 56,
  • в ЗКО - 29,
  • в Карагандинской области - 175,
  • в Костанайской области - 102,
  • в Кызылординской области - 18,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 155,
  • в СКО - 76,
  • в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтверждено 880 709 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 166,
  • в городе Алматы - 459,
  • в городе Шымкент - 80,
  • в Акмолинской области - 187,
  • в Актюбинской области - 268,
  • в Алматинской области - 241,
  • в Атырауской области - 121,
  • в ВКО - 177,
  • в Жамбылской области - 65,
  • в ЗКО - 128,
  • в Карагандинской области - 212,
  • в Костанайской области - 165,
  • в Кызылординской области - 47,
  • в Мангистауской области - 10,
  • в Павлодарской области - 301,
  • в СКО - 105,
  • в Туркестанской области - 49.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 815 664 человека.


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