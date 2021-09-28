Число умерших от коронавируса в Казахстане достигло 11 100

28 сентября 2021, 08:56
Фото: zakon.kz.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 28 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 28 сентября лечение от КВИ продолжают получать 62 662 человека (53 945+ и 8717 КВИ-), из них в стационарах находятся 10 849 пациентов, на амбулаторном уровне - 51 813.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 868 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести - 218,
• на аппарате ИВЛ - 139.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 28 сентября 2021 года

26 сентября зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 7 летальных исходов и 90 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 75 316, летальных случаев - 4807, выздоровевших - 61 792.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?