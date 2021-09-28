500 иностранных автомашин до сих пор не вывезены за пределы Казахстана и ЕАЭС

С начала введения чрезвычайного положения в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции по настоящее время в Казахстан было ввезено 4 708 иностранных транспортных средств, из них 500 транспортных средств до сих пор находятся на территории республики. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов, передает zakon.kz.

Как отмечается, Решение Совета ЕЭК от 29 апреля 2020 года принято в рамках мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также в связи с невозможностью физическими лицами свободно перемещаться через государственные границы государств.

Решением предусмотрено продление сроков временного ввоза для физических лиц, осуществивших временный ввоз иностранных транспортных средств (за исключением транспортных средств стран ЕF"C), до 30 сентября 2021 года.

Необходимо учесть, что граждане Казахстана могут перемещаться по территории Евразийского экономического союза по доверенности на транспортных средствах Республики Беларусь и Российской Федерации без учета сроков временного ввоза. Транспортными средствами, ввезенными из Республики Армения и Киргизской Республики (данные категории средств не относятся к иностранным), казахстанцы не имеют право управлять по доверенности, - отметили в КГД.

Иностранные граждане могут пересечь государственную границу для возврата в страну проживания и вывоза транспортного средства, а также иностранные граждане могут вывести данные средства с помощью перевозчиков, в случае невозможности самому осуществить вывоз.

В Комитете отметили, что проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении данных транспортных средств будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза.

Вывоз иностранных транспортных средств должен быть осуществлен за пределы территории ЕАЭС, поскольку требование о вывозе иностранных транспортных средств распространяется на всю территорию стран союза.

По данным КГД, с марта 2020 года по настоящее время зарегистрировано 4 708 иностранных транспортных средств, из них на контроле находится 500 транспортных средств. Речь идет об автомобилях, ввезенных из Азербайджана, Афганистана, Боснии и Герцеговины, Германии, Грузии, Исландии, Испании, Литвы, Молдовы, Польши, Словении, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Франции.

При выявлении нарушения, данные транспортные средства будут размещаться на штраф стоянку для проведения необходимых мер в отношении физического лица. В рамках действующего законодательства Евразийского экономического союза после истечения сроков временного ввоза у физического лица возникают обязанности в уплате таможенных платежей. Платежи будут рассчитываться сотрудниками территориальных органов государственных доходов,- предупредили в КГД.