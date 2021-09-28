Глава государства отметил роль ТюркПА в укреплении единства братских стран

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветствие участникам Х пленарного заседания ТюркПА, которое проходит в Туркестане, сообщает zakon.kz.

Текст обращения зачитал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин. При этом спикер Мажилиса подчеркнул особое внимание, которое уделяет глава государства развитию и укреплению взаимодействия тюркоязычных стран.

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В своем обращении глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что ТюркПА, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, является авторитетной организацией, укрепляющей единство братских стран.

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Чтобы противостоять новым вызовам, мы должны укреплять взаимное сотрудничество, повышать потенциал наших партнеров и усиливать роль тюркоязычных стран на международной арене. В связи с глобальными и региональными проблемами очень важна единая позиция. И особое место в этой работе занимает ТюркПА. Наши парламенты должны подходить к каждому вопросу с точки зрения единства народов тюркского мира, - отмечается в тексте приветствия.

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