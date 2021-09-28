СК "Евразия" выплатила более шести млн тенге за погибшего пешехода

В Талгаре ослепленный светом фар водитель сбил пешехода. Выплата СК "Евразия" иждивенцу, который остался без кормильца, превысила 6 млн тенге.

Считается, что возмещение ущерба в рамках системы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОС ГПО ВТС) относится, в основном, к случаям столкновения машин между собой. Но это не так. Страховщик, заключая договор с клиентом, берет на себя обязательства по защите всех участников дорожного движения, если причинен вред их жизни или здоровью клиентом компании. Так, СК "Евразия" выплатила свыше 6 млн тенге после гибели пешехода.

В ноябре прошлого года в городе Талгаре водитель автомашины Mitsubishi Delica был ослеплен дальним светом фар транспортного средства встречного направления, в результате чего допустил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи. У водителя Mitsubishi Delica был договор ОС ГПО ВТС с крупнейшей страховой компанией Казахстана – "Евразия".

После вынесения судом приговора вдова и годовалый ребенок получили страховую выплату в 5,8 млн тенге (2 000 МРП) и компенсацию на погребальные расходы в размере 219 тыс. тенге (100 МРП).

Стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств рассчитывается в соответствии с законом об обязательном страховании, следовательно, возмещение тоже строго регламентируется. Так как ОГПО ВТС мы считаем отчасти социальным страхованием, которое призвано защищать людей, выплаты нашей Компании происходят в кратчайшие сроки после установления судом виновных и потерпевших. Конечно, мы осознаем, что деньги не заменят любимого отца и мужа, но они могут компенсировать расходы и поддержать семью в сложный период. Хотелось бы призвать людей строго соблюдать правила дорожного движения и безопасности. Нарушение их даже в мелочах (как, например, не выключенный дальний свет фар) может нанести вред жизни людей, - заключает член правления СК "Евразия" Нурмухамед Тульбаев.