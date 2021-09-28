Прямой авиарейс хотят открыть из Нур-Султана в Уфу

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия в контексте дальнейшего углубления казахстанско-российского стратегического партнерства, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Глава правительства отметил наличие существенного потенциала для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях.

За январь-июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн.

Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал).