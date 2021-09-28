Законно ли застраивать Малый Талдыколь в столице Казахстана

В казахстанских СМИ продолжается масштабная дискуссия о ситуации с осушением Малого Талдыколя в Нур-Султане, кто и на каких основаниях ведет строительные работы на территории данного объекта, сообщает zakon.kz.

Доводы противников и сторонников происходящего выстраиваются преимущественно в контексте экологической оценки и в рамках эмоциональной плоскости, и редко кто пытался проанализировать ситуацию с юридической точки зрения, дать надлежащую правовую оценку и разъяснения – какие имеются основания у компании-застройщика вести работы на территории Малого Талдыколя, подкреплено ли это какими-либо документами или нормативно-правовыми актами.

Как ранее сообщалось касательно данной истории на новостных сайтах, "местный исполнительный орган земельный участок водного фонда перевел в категорию земель населенного пункта позже – в декабре 2020 года. Соответственно, необходимо новое постановление". На самом ли деле нужно такое постановление? Имел ли Малый Талдыколь вообще статус водного объекта когда-либо? Когда и при каких обстоятельствах началась история нынешних событий?

1 июля 2020 года в столице состоялось заседание Регионального координационного совета по привлечению инвесторов в Нур-Султан и одной из обсуждавшихся тем было развитие СЭЗ (специальная экономическая зона) "Астана - новый город", созданной указом президента на территории со специальным юридическим статусом и льготным налогообложением, призванной стимулировать инвестиции и развивать инфраструктуру города.

По итогам заседания было поручено предоставить земельные участки на территории СЭЗ "Астана – новый город" для реализации инвестиционных проектов, одним из которых является "EcoCity", предполагающий строительство административно-жилых комплексов, социальных объектов, парковое благоустройство.

За его реализацию ответственной назначена соответствующая управляющая компания, а именно - АО "УК СЭЗ "Астана - Технополис", созданная правительством в 2017 году. Фактически, все производящиеся сейчас на территории озера работы санкционированы и находятся под контролем данной компании.

Стоить отметить, в акте выбора земельного участка под строительство в рамках проекта "EcoCity" одобрена следующая территория: "Считать возможным предоставление запрашиваемого земельного участка по адресу район Есиль, квадрат улиц Казыбек би, Е10, Е22 и Е45 для строительства административных и жилых комплексов с объектами инфраструктуры, спортивными комплексами". Речь сейчас идет именно о той территории, где расположен Малый Талдыколь. Можно сделать вывод, что это было согласовано с самого начала.

14 августа 2020 года в соответствии с нормами Земельного кодекса и Законом "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", на основании утвержденного земельно-кадастрового плана земельного участка, акимат города Нур-Султана постановил предоставить АО "УК СЭЗ "Астана-Технополис" право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 57 га сроком до 31 декабря 2026 года для строительства.

В дальнейшем "Астана-Технополис" должна была выбрать подрядчиков из игроков строительного рынка, который бы непосредственно реализовывал проект "EcoCity". Очевидно, реализаторами поставленной государственными органами задачи перед "Астана-Технополис" стали один или несколько подрядчиков, работающих на строительном рынке Казахстана.

Затем договорные обязательства между "Астана-Технополис" и ее подрядчиками официально закрепляются в ряде ключевых документов.

Во-первых, в соответствии с ними первая должна передать нанятым исполнителям проекта во вторичное землепользование тот же земельный участок общей площадью 57 га.

Во-вторых, серией договоров закрепляется обязательство выполнить свою непосредственную работу – собственно, строительство "Eco City".

Таким образом, право временного землепользования до 2025 года как раз и играет роль того самого документа, выполняющего функцию нового постановления с учетом перевода Малого Талдыколя из категории водных объектов в категорию земель.

Все вышеописанное касалось подготовительного этапа, никаких работ на тот момент еще не велось, они начались летом, когда договорные обязательства были уже юридически регламентированы. Более того, непосредственно старт строительных работ как таковых на текущий год не запланирован.

Однако планируется другое – осуществление инженерно-геологических изысканий и проектных работ. В этом отношении, судя по всему, акиматом выписано отдельное новое постановление, разрешающее соответствующие виды работ.

Помимо прочего, спорным моментом, на который еще раз стоит обратить внимание, является сам перевод статуса водного объекта в категорию земель населенного пункта.

Согласно информации Управления охраны окружающей среды и природопользования, в пределах города расположены 52 разнотипных водоема (реки, ручьи, каналы, пруды, затопленные карьеры и т.д.), основная масса которых (порядка 90%) представляют собой небольшие по размерам и глубине водоемы, образовавшиеся в результате заполнения понижений местности талыми снеговыми водами.

В этой связи, указанные водные источники не имеют своего конкретного статуса и не учитываются в составе общих земель водного фонда, поскольку их наличие зависит от естественно природно-климатических условий.

Все незначительные водоемы, образовавшиеся в результате талых вод в районе озера Талдыколь, согласно земельному балансу фактически числятся в составе категории земель населенного пункта. И Малый Талдыколь, по мнению ряда экспертов и юристов, является как раз таковым.

Соответственно, для осуществления в рамках данного водоема каких-либо осушительных или строительных работ, необходимости переводить его в категорию земель населенного пункта как таковой вовсе даже не было, потому что он не был водным объектом юридически и он уже относился именно к земельной категории. Следовательно, никаких отдельных постановлений касательно Малого Талдыколя никто не выписывал и, по всей видимости, делать этого был не обязан.

Согласно оценке экспертов, реализовавших данный анализ собственными ресурсами, нарушений закона вокруг ситуации с Малым Талдыколем не найдено.

Впрочем, более детальный разбор происходящего на официальном уровне помог бы обществу полностью расставить все точки над "i" и прийти к каким-то окончательным выводам в рамках чрезмерно затянувшейся дискуссии, которая становится похожей на телевизионное шоу. Или же так и задумывалось, и весь ажиотаж экоактивистов действительно срежиссирован кем-то, кто тянет за невидимые ниточки ради собственных целей?