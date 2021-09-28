Кража сейфа с 8 млн тенге попала на видео в ВКО

На камеры видеонаблюдения попала кража сейфа из дома жительницы ВКО, сообщает zakon.kz.

Мужчина проник в дом ранним утром.

Из подсобного помещения преступник похитил металлический сейф, в котором находились 8 000 000 тенге, золотой мужской перстень, документы на дом, медная монета 1843 года выпуска, медаль "Еңбегі үшін". Общий причиненный материальный ущерб составил 10 000 000 тенге, - уточнили в полиции области.

Как отметили в ДП, позднее были задержаны двое ранее неоднократно судимых местных жителя.

Они частично выдали украденное имущество. Подозреваемые лица водворены в изолятор временного содержания, - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 4 УК РК "Кража".