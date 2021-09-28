Казахстан возобновил поставки зерна и муки в Афганистан

В настоящее время проблемные вопросы по поставкам зерна и муки в Афганистан из Казахстана сняты. Об этом на брифинге в СЦК рассказал директор Департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

Афганистан является основным рынком по зерну и муке для Казахстана, нашим стратегическим партнером. В рамках последних политических событий в этой стране были некоторые приостановки по отгрузке зерна и муки. В настоящее время, по информации бизнеса и перевозчиков, проблемные вопросы сняты по оплате и возвратности вагонов, поэтому сейчас проблем по отгрузке нет, - сказал Султанов.

Также он озвучил отгружаемые объемы продукции.

Договариваться о поставках на правительственном уровне пока преждевременно, потому что самые лучшие возможности - это у бизнеса. То есть у бизнес-партнеров Казахстана и Афганистана уже устойчивые отношения. Отгрузка продукции в направлении Афганистана в настоящее время идет. Если по цифрам говорить, то на текущую дату отгружено 199 тысяч тонн муки и 33 тысячи тонн зерна. То есть в основном потребление - это мука, - заключил представитель Минсельхоза.

Оксана Скибан, Нур-Султан