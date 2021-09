Извержение вулкана на канарском острове Пальма возобновилось

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают специалисты Института вулканологии Канар, вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.

В Twitter специалисты института разместили фотографии столба дыма извергающегося вулкана, подписав: "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе".

Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas / Images of the ash emissions that are being observed in the last hours pic.twitter.com/nFxgsSpZaI