Извержение вулкана на канарском острове Пальма возобновилось

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) возобновил извержение, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают специалисты Института вулканологии Канар, вулкан приостановил извержение, однако специалисты не могли сказать - окончательно или же это временная передышка.

В Twitter специалисты института разместили фотографии столба дыма извергающегося вулкана, подписав: "Изображения извержения несколько минут назад. Подтверждаются также выбросы лавы в главном конусе".

Imágenes de las emisiones de ceniza que se están observando en las últimas horas / Images of the ash emissions that are being observed in the last hours pic.twitter.com/nFxgsSpZaI — INVOLCAN (@involcan) September 27, 2021

Позже появились и другие снимки извержения.

Imágenes de la erupción a las 20.00 (hora canaria) / Video of the eruption at 8 p.m. (Canarian time) #LaPalmaeruption #ErupcionLaPalma pic.twitter.com/xQtfKnWYep — INVOLCAN (@involcan) September 27, 2021

???? ASSISTA: Imagens espetaculares do rio de lava fluindo do vulcão Cumbre Vieja na Ilha espanhola de #LaPalma, esta noite. pic.twitter.com/5CGVRzRmey — Mundo News (@Mundo__News) September 27, 2021

Вечером в воскресенье лава находилась в 1,6 километра от океана и продолжала медленно спускаться к нему.

Извержение вулкана на канарском острове Пальма началось 19 сентября. За это время, по оценкам специалистов, лава покрыла более 200 гектаров земли, более 450 зданий, большинство из них - жилые дома - уничтожены полностью. Разрушена колокольня церкви в Тодоке, несколько дорог. Эвакуированы более шести тысяч человек. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.