В Иле-Алатауском нацпарке тушат пожар

Пожар обнаружил летчик-наблюдатель РГКП "Казавиалесоохрана". 26 сентября в 13:30 он заметил возгорание в 6 выделе 12 квартала Каскеленского лесничества, сообщает zakon.kz.

В настоящее время в тушении пожара задействованы:

Из национального парка: 60 человек, 10 единиц техники, одна специальная пожарная машина, 4 лошади, 3 мотоцикла;

РГКП "Казавиалесоохрана": вертолет 1-го класса (МИ-8) с водосливным устройством;

ДЧС Алматинской области: 25 человек, 50 человек (полк) отдела гражданской обороны МЧС №28237. Задействовано 9 единиц техники, в том числе одна пожарная машина.

Предварительная площадь пожара составляет 5 га, в том числе 2 га, покрытые лесом.

28 сентября вертолет Ми-8 Казавиалесоохраны произвел 4 сброса воды с ВСУ. Также один раз была сброшена вода со стационарной емкостью с внешней навесной установки П1-00. Лесной пожар тушат рытьем траншеи и опрыскиванием водой из РЛО. пресс-служба Минэкологии РК

Тип лесного пожара низовой, устойчивый, средний. Очагов горения нет.