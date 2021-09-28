Назначен новый зампредседателя комитета индустриального развития МИИР РК

Заместителем председателя комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан назначен Олжас Сапарбекович Сапарбеков, сообщает zakon.kz.



В 2001 году окончил Казахскую академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева по специальности "инженер-экономист". В 2014 году - Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова по специальности "юриспруденция".



Трудовую деятельность начинал в частном секторе. Позже работал на различных должностях в структурах АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "НАК "Казатомпром", НПП РК "Атамекен".



До назначения заместителем председателя Комитета индустриального развития занимал должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.