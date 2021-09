Джо Байден ревакцинировался от COVID-19

Президент США Джо Байден сделал третью прививку от коронавируса вакциной Pfizer, став одним из первых ревакцинировавшихся американцев, сообщает zakon.kz.

По сообщению РИА Новости, на прошлой неделе медицинские власти Америки одобрили третью дозу вакцины Pfizer для людей старше 65 лет и представителей разнообразных групп риска менее преклонного возраста.

Под прицелом многочисленных телекамер президент снял пиджак и с видимым трудом закатал рукав рубашки до плеча. Он сообщил, что первая леди США также пройдет ревакцинацию, но позже.

Байден, которому 78 лет, получил две основные дозы вакцины Pfizer в декабре и январе – еще до вступления в должность президента США.

Today I got my COVID-19 booster shot—and just like my first and second dose, it was safe and easy.



Get vaccinated. Together, can we save lives and beat this virus. pic.twitter.com/gtNAQqmOoj