В Темиртау нетрезвую пассажирку жестоко избили

В Темиртау нетрезвую пассажирку вытолкали из автобуса и избили, передает zakon.kz.

Как сообщили в ДП Карагандинской области, установлен автобус, в котором произошел данный инцидент. Он следовал по маршруту Караганда-Темиртау.

Найден 41-летний водитель и 25-летний кондуктор пассажирского транспорта. Последний пояснил, что 28 сентября около 16:30 на остановке "ДК горняков" в автобус села женщина в стадии алкогольного опьянения. Она вела себя неадекватно - выражалась нецензурно, вела себя вызывающе, отказалась оплачивать проезд. Доехав до Темиртау, на остановке "Кооператор" кондуктор и пассажиры вывели данную женщину из салона. После чего неизвестный нанес ей телесные повреждения, - говорится в показаниях.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности потерпевшей и лица, причастного к данному уголовному правонарушению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство".

Видео избиения ранее появилось в социальных сетях.

Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим возраста 18 лет, беременным и людям с неустойчивой психикой.