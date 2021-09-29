Исследование - население Казахстана стремительно стареет

Согласно исследованию, население Казахстана стареет: доля пожилых людей в стране достигла 11%, сообщает zakon.kz.

Уже в 2021 году численность населения РК перевалила за 19 млн.

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Так, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни с рождения составила 71,37 года, притом десять лет назад она составляла 68,45 года, а в 2000 году - 65,5 года. При этом учитывается младенческая и детская смертность, гибель в молодом возрасте и т.д. Продолжительность жизни после выхода на пенсию у мужчин составляет 80 лет, а у женщин - 82 года, - говорится в публикации Ranking.kz.

Таким образом, в Казахстане наблюдается старение населения.

Если в 2010 году доля населения пенсионного возраста составляла 9,9%, то уже в 2020-м - 11%.

Тем временем доля граждан трудоспособного возраста, наоборот, заметно снизилась: с 64% в 2010 году до 58,3% в 2020-м. Согласно шкале демографического старения Ж. Боже-Гарнье - Э. Россета, Казахстан находится на отметке "собственно преддверие старости", - уточнили аналитики.

Вместе с тем растет и демографическая нагрузка на одного трудоспособного человека. Так, на 1000 граждан трудоспособного возраста в РК приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста (годом ранее - 687, а десять лет назад - 555 человек).

Подобная ситуация наблюдается во всем мире. Согласно прогнозу ООН, практически все страны мира столкнутся с процессом старения населения.

В условиях старения населения и соответственно увеличения нагрузки на трудоспособных жителей наблюдаются глобальные тренды по переходу от пенсионной системы распределительного типа к системе накопительного типа.

Казахстан начал постепенный переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к накопительной пенсионной системе с 1998 года.

Разница между накопительной и распределительной пенсионными системами представлена в инфографике.

Накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы РК способствует снижению нагрузки на бюджет, а также увеличению размера пенсии в будущем.

По состоянию на 1 сентября 2021 года пенсионные накопления граждан РК составили 12,9 трлн тг - на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.