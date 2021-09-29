Китай запустит первый спутник для исследования Солнца

Китай планирует запустить свой первый спутник для исследования Солнца в текущем году. Модель нового аппарата представлена на проходящей в эти дни 13-й Китайской международной авиационно-космической выставке, передает zakon.kz.

Разработчик зонда Шанхайская академия по технологии космических полетов (SAST) при Китайском объединении космических технологий, сообщает Синьхуа.

В академии уточнили, что запуском данного спутника Китай вступит в новую эру исследования Солнца.

Основной полезной нагрузкой на спутнике станет солнечный визуализирующий H-альфа-спектрометр, который будет получать изображения Солнца в спектре H-альфа. Это поможет исследователям наблюдать за изменениями на Солнце во время вспышек, такими, как изменения в его атмосферной температуре и скорости, - говорится в сообщении SAST.

Конструкция спутника предусматривает разделение отсека платформы и отсека полезной нагрузки, что обеспечивает сверхвысокую точность наведения и стабильность полезной нагрузки.

Китай создал наземную сеть для наблюдений за Солнцем и добился успехов в таких областях исследований, как изучение солнечного спектра и солнечных магнитных полей, однако ему только предстоит начать исследования Солнца из космоса, - приводит данные экспертов издание.

Эксперты надеются, что это позволит Китаю продвинуть фундаментальные исследования Солнца, дать импульс развитию соответствующих высокотехнологичных отраслей промышленности и внести вклад в международные гелиофизические исследования.

24 сентября SAST запустила кампанию по выбору названия для солнечного спутника. Оно будет объявлено после успешного запуска аппарата в космос.