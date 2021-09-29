Назначен заместитель главы МВД РК

Руслан Жаксылыков назначен заместителем министра внутренних дел, сообщает zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией, он освобожден от должности главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.

Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в Каскелене.



В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева, в 1996 - военную академию им. М.В. Фрунзе, в 2004 - высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004),

Трудовой стаж:

· проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения (1987-2006);

· заместитель Командующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2006-2007);

· первый заместитель Командующего Внутренними войсками - начальник Главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2008);

· командующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (04.09.2008-01.2013);

· главнокомандующий Внутренними войсками Министерства внутренних дел Республики Казахстан (01.2013-04.2014);

· главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан (с 04.2014).