Сколько накопили казахстанцы в ЕНПФ за 8 месяцев

Пенсионные накопления казахстанцев по состоянию на 1 сентября 2021 года составили 12 945,8 млрд тенге, увеличившись за январь-август 2021 года на 32,4 млрд тенге, или на 0,25%, сообщает zakon.kz.

По данным Нацбанка, за январь-август 2021 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 938,9 млрд тенге, до 6 492,5 млрд тенге на 1 сентября 2021 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 сентября 2021 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за январь-август 2021 года составила 2 трлн тенге.

Как отмечается, основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 сентября 2021 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (39% и 25% от общего объема пенсионных активов, соответственно).