Когда в Казахстане начнут проводить брифинги оффлайн

С 4 октября в Казахстане разрешены брифинги в оффлайн формате для журналистов, сообщает zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook написал министр здравоохранения.

Сегодня на Межведомственную комиссию по борьбе с COVID-19, в связи с улучшением эпидситуации, внесли предложение по участию журналистов в очном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Данные подходы были одобрены. Планируем на следующей неделе брифинг в СЦК в оффлайн формате, - отмечено в сообщении Алексея Цоя.

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Ранее в правительстве дали пояснение, почему в стране разрешены тои, конференции и выставки для вакцинированных, а для журналистов были запрещены посещения зданий правительства, обеих палат парламента и министерств.

Напомним, что с 27 сентября в Казахстане разрешено проводить торжественные, памятные и семейные мероприятия.