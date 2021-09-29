Казахстанцы не могут получить права – снова сбой в спецЦОНах

В СпецЦОНах Казахстана произошел технический сбой, передает zakon.kz.

29 сентября в СпецЦОНах зафиксирован технический сбой, из-за которого временно недоступна услуга по выдаче водительских удостоверений – недоступны услуги по первичному оформлению водительского удостоверения и получению дополнительной категории. Казахстанцы не могут сдать теоретический и практический экзамены на права. Услуги по перерегистрации авто и замене прав доступны, – сообщили в пресс-службе "Правительства для граждан".

В данный момент ведется работа по устранению сбоя и восстановления услуги.

5 августа казахстанцы не могли зарегистрировать в спецЦОНах новые автомобили из-за сбоя системы.

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