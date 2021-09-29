Требования к служебному помещению ЧСИ изменились в Казахстане

Министр юстиции РК своим приказом от 10 сентября 2021 года внес изменения в требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя, сообщает zakon.kz.

Так, говорится, что помещение частного судебного исполнителя (ЧСИ) должно находиться у него в собственности либо быть предоставлено во владение и пользование по договору.

При этом помещение ЧСИ должно располагаться на территории исполнительного округа, определенного Республиканской палатой частных судебных исполнителей для деятельности частного судебного исполнителя.

Частный судебный исполнитель в течение 30 календарных дней со дня вступления в члены Республиканской палаты направляет уведомление о месте нахождения своего помещения в территориальный орган юстиции по месту осуществления деятельности и в саму палату.

Как отмечается, в случае изменения места нахождения помещения ЧСИ письменно уведомляет об этом территориальный орган юстиции по месту осуществления деятельности и Республиканскую палату в течение 3-х рабочих дней с момента изменения.

Помещение должно находиться в здании, где обеспечивается свободный доступ лиц для обращения к ЧСИ за совершением исполнительских действий.

У входа в здание на стационарной вывеске частным судебным исполнителем размещается информация о наличии помещения в здании и режиме ее работы.

Помещение оборудуется стационарной телефонной связью, а также обеспечивается интернет связью (со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с.).

Количество кабинетов в помещении, их функциональное назначение, расположение и размер определяются частным судебным исполнителем самостоятельно с учетом следующих факторов:

кабинет, в котором ведется прием ЧСИ, изолируется от других помещений, и имеет естественное и искусственное освещение;

помещение для ожидания приема посетителей имеет освещение, оборудуется офисной мебелью для размещения посетителей, а также при нахождении вне помещения ЧСИ располагается вблизи от него (общий зал, общий коридор, общий холл или фойе).

Указывается, что в помещении для ожидания приема не допускается ведение деятельности по изготовлению проектов процессуальных документов, их копий, а также нахождение архива.

В помещении для ожидания приема в доступной форме в удобном для обозрения месте размещается информационный стенд.

Помещение для хранения архива выбирается и оснащается частным судебным исполнителем стеллажами или шкафами исходя из создания безопасных условий хранения документов, в течение сроков, установленных инструкциями делопроизводства в конторе частного судебного исполнителя, недопустимости их утраты и хищения, обеспечения своевременного доступа к ним.

При отсутствии отдельного помещения для хранения архива, хранение архивных документов допускается в запираемых металлических шкафах в кабинете частного судебного исполнителя.

Кабинет ЧСИ оснащается металлическим несгораемым и устойчивым к взлому сейфом.

Рабочее место частного судебного исполнителя включает набор оргтехники для совершения исполнительных действий. Хранение печатей и штампов в помещении осуществляется в сейфе.

В случае наличия помощника ЧСИ в служебном помещении оборудуется для него рабочее место.

Приказ вводится в действие с 9 октября.