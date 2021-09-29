Требования к служебному помещению ЧСИ изменились в Казахстане

Министр юстиции РК своим приказом от 10 сентября 2021 года внес изменения в требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя, сообщает zakon.kz.
Так, говорится, что помещение частного судебного исполнителя (ЧСИ) должно находиться у него в собственности либо быть предоставлено во владение и пользование по договору.
При этом помещение ЧСИ должно располагаться на территории исполнительного округа, определенного Республиканской палатой частных судебных исполнителей для деятельности частного судебного исполнителя.
Частный судебный исполнитель в течение 30 календарных дней со дня вступления в члены Республиканской палаты направляет уведомление о месте нахождения своего помещения в территориальный орган юстиции по месту осуществления деятельности и в саму палату.
Как отмечается, в случае изменения места нахождения помещения ЧСИ письменно уведомляет об этом территориальный орган юстиции по месту осуществления деятельности и Республиканскую палату в течение 3-х рабочих дней с момента изменения.
Помещение должно находиться в здании, где обеспечивается свободный доступ лиц для обращения к ЧСИ за совершением исполнительских действий.
У входа в здание на стационарной вывеске частным судебным исполнителем размещается информация о наличии помещения в здании и режиме ее работы.
Помещение оборудуется стационарной телефонной связью, а также обеспечивается интернет связью (со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с.).
Количество кабинетов в помещении, их функциональное назначение, расположение и размер определяются частным судебным исполнителем самостоятельно с учетом следующих факторов:
Указывается, что в помещении для ожидания приема не допускается ведение деятельности по изготовлению проектов процессуальных документов, их копий, а также нахождение архива.
В помещении для ожидания приема в доступной форме в удобном для обозрения месте размещается информационный стенд.
Помещение для хранения архива выбирается и оснащается частным судебным исполнителем стеллажами или шкафами исходя из создания безопасных условий хранения документов, в течение сроков, установленных инструкциями делопроизводства в конторе частного судебного исполнителя, недопустимости их утраты и хищения, обеспечения своевременного доступа к ним.
При отсутствии отдельного помещения для хранения архива, хранение архивных документов допускается в запираемых металлических шкафах в кабинете частного судебного исполнителя.
Кабинет ЧСИ оснащается металлическим несгораемым и устойчивым к взлому сейфом.
Рабочее место частного судебного исполнителя включает набор оргтехники для совершения исполнительных действий. Хранение печатей и штампов в помещении осуществляется в сейфе.
В случае наличия помощника ЧСИ в служебном помещении оборудуется для него рабочее место.
Приказ вводится в действие с 9 октября.
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