Алматы остается в "красной" зоне, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19

Несмотря на снижение числа зараженных, Алматы по-прежнему остается в "красной" зоне. Об этом сообщила на брифинге заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает zakon.kz.

По ее словам, нынешняя ситуация в Алматы соответствует пессимистичному прогнозу. К примеру, за прошедшие сутки зарегистрировано 426 случаев коронавирусной инфекции. А в матрице оценки эпидемиологической ситуации город продолжает находиться в "красной" зоне.

Наметилась тенденция к снижению патогенности "дельта" – возбудителя COVID-19 как результат многократных пассажей, о чем свидетельствует снижение удельного веса "симптомных" больных с 96% в начале сентября до 92% на 27 сентября. В октябре прогнозируется дальнейшее снижение заболеваемости населения КВИ с регистрацией от 40 до 100 случаев в сутки, - сообщила заместитель руководителя санитарно-эпидемиологического ведомства.

При этом текущая эпидемиологическая ситуация в городе обеспечена достижением 50-процентной иммунной прослойки населения Алматы. Вторым компонентом на сегодняшний день вакцинированы 43% от официальной численности населения + 7% переболевших с начала года.

Асель Калыкова отметила, что алматинцам нельзя расслабляться, так как угроза не отступила, а новые варианты коронавируса продолжают циркулировать.

Выход уровня заболеваемости COVID-19 на плато не означает, что пандемия уже завершается. Сегодня самый прямой и быстрый путь оборвать инфекционный процесс - только вакцинация, - резюмировала А. Калыкова.

По данным департамента, за прошедшие сутки в Алматы первым компонентом вакцинированы 2324 человека, вторым компонентом – 4636 человек. Всего с 1 февраля по 28 сентября 2021 года первым компонентом привиты 948 526 человек, вторым компонентом - 851 423 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 117 969 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ.