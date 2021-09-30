Овощи и фрукты в Северном Казахстане могут подорожать из-за ситуации с соляркой

В скором времени и без того дорогие овощи и фрукты в Северном Казахстане могут подорожать снова. Фермеры не исключают, что на цене отразится ситуация с дизельным топливом, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Как уточняется, солярка дорожает с каждым днем. Поэтому уборка и доставка урожая на рынки становятся все более затратным делом. К тому же найти горючее даже по 255 тенге удается не всем.

Если нам приспичит, мы возьмем и зимнюю. Милая моя, нам надо двигаться. Я положу его на склад, а потом, когда вы придете зимой, скажете: "А почему у тебя картошка 500?" – Скажу: "Я покупала дорого, потому что солярка была дорогая. Я ж не могу без штанов ходить. Мне нужно одеваться, обуваться, кредит заплатить", - рассказала фермер Альфия Слетина.

Возить овощи с юга на север водители Шымкента больше не хотят. Выгода от таких перевозок свелась к нулю. Несмотря на то, что там находится нефтеперерабатывающий завод, дизельное топливо исчезло с заправок. Поэтому многие, выезжая в рейс, выпрашивают солярку прямо на дороге у других водителей. Остальные тратят по несколько дней на поиски горючего. Его стоимость в Шымкенте достигла 240 тенге за литр. В первую очередь отпускают по талонам.

Талоны нигде не взяли. В итоге так и опаздывали, машина отключалась. Дизеля нет - и пару раз на эвакуаторе домой, и пешком ходили. Цены где-то 230, сегодня - 235, в других местах вообще 240 написано, но дизеля нет. В очереди фуры, а легковые сзади стоят, - возмущен Давран Абдрахманов.

Дизельный кризис настиг и нефтяной регион. В Мангистау топливо относительно дешевое - 210 тенге. Но пользы от этого нет - горючее тоже в дефиците. На заправках просят талоны. А чтобы заполучить эти самые талоны, нужно оплатить сразу несколько тонн. Терпение водителей явно на пределе.

Каждый месяц поднимают цены. Что за глупости?! Нефтяная держава, называется. Я семью кормлю на этой машине, больше у меня доходов нет. Вот и все. Какие еще вопросы? Народ возмущен. А если сейчас, допустим, будет забастовка, остановится техника, это значит все: то есть не будет подвоза в магазины, не будет подвоза на фабрики, заводы. Правильно это же? Я солидарен. Тяжело, очень тяжело. Создали такие, я не знаю, условия. Наверное, хотят догнать по цене Россию, - считает водитель Бекбау Суюнов.

Опасения водителей вполне понятны. Ведь дефицит топлива власти решили перекрывать за счет импорта как раз из России. А там его розничная цена - 300 тенге за литр. Пока договорились на 100 тыс. тонн. Но в Минэнерго так и не уточнили, во сколько импортное горючее в итоге обойдется рядовым казахстанцам. Говорят, долго считать.

В Российской Федерации цены на дизельное топливо в районе 300 тенге за литр. Но при расчете импортных цен здесь нельзя автоматически к российской цене добавлять транспортные расходы и получать нашу цену. У них в цене очень высокую долю занимает акциз на нефтепродукты и НДС - 20%. Надо при расчете цен - 300 тенге за литр - очищать от НДС, очищать от акциза. И примерно рассчитывать, добавляя казахстанский акциз, НДС, какой порядок цен будет в Казахстане. То есть, я думаю, это будет зависеть, опять же, от итогов переговоров компаний, - заявил вице-министр энергетики РК Асет Магауов.

Но, похоже, выбора у чиновников нет. Три казахстанских завода и так не справляются со спросом. А уже в пятницу на капитальный ремонт закроется Павлодарский нефтехимический. И ровно 30 дней НПЗ Атырау и Шымкента будут работать на пределе возможностей.

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Власти признают, что мощность казахстанских заводов не поспевает за потреблением. К тому же дефициту дизтоплива способствует и серый экспорт. Транзитные фуры вывозят тысячи литров в своих баках из-за невысокой цены. Запасы дизтоплива в Казахстане стремительно тают. Остатков в объеме 200 тыс. тонн хватит максимум на 12 дней. Когда же именно завезут российское топливо, в Минэнерго не сообщают.