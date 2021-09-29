Когда завершится ремонт Павлодарского НПЗ?

Директор департамента нефтепереработки и нефтехимии АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев рассказал, когда планируется запуск Павлодарского НПЗ после капитального ремонта, передает корреспондент zakon.kz.

Дмитрий Макеев сообщил, что текущий объем производства дизтоплива на трех НПЗ составляет около 16 тыс. тонн в сутки. При этом в стране сохраняется очень высокий уровень потребления ДТ – это порядка 16,5 тыс. тонн.

1 октября Павлодарский НПЗ останавливается на текущий плановый ремонт. Перенос сроков ремонта ПНПЗ на следующий год не представляется возможным. Запуск завода планируется до конца октября текущего года. Ожидается, что товарный дизель в объеме 6 тыс. тонн в сутки начнет отгружаться уже с 28 октября, – сообщил он.

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При этом, по его словам, суточное производство дизтоплива на Атырауском и Шымкентском НПЗ составляет около 9,5 тыс. тонн. Суммарно за октябрь АНПЗ произведет 133 тыс. тонн дизтоплива, ШНПЗ – 161 тыс. тонн.

До остановки на ремонт на ПНПЗ будет сформирован запас ДТ в объеме 27 тыс. тонн, которые будут отгружаться в течение октября. Также мы сформируем запас бензина: АИ-92 – 45 тыс. тонн, АИ-95 - 2 тыс. тонн, - резюмировал Макеев.

Напомним, что капитальный ремонт ПНПЗ не проводился с 2018 года.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан