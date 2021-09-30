В Казахстане за сутки 2252 человека заболели COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2252 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 327 случаев. По сравнению с 28 сентября в Нур-Султане количество зараженных увеличилось на 53 человека, и город вернулся на одну из лидирующих позиций по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 884 886 случаев.
В Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 820 792 человека.
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