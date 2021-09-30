В Казахстане за сутки 2252 человека заболели COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2252 человека. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 327 случаев. По сравнению с 28 сентября в Нур-Султане количество зараженных увеличилось на 53 человека, и город вернулся на одну из лидирующих позиций по числу новых случаев COVID-19, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 249,

в городе Алматы - 510,

в городе Шымкент - 126,

в Акмолинской области - 45,

в Актюбинской области - 141,

в Алматинской области - 212,

в Атырауской области - 69,

в ВКО - 147,

в Жамбылской области - 55,

в ЗКО - 77,

в Карагандинской области - 170,

в Костанайской области - 106,

в Кызылординской области - 57,

в Мангистауской области - 16,

в Павлодарской области - 136,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 58.

Всего в стране подтверждено 884 886 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 200,

в городе Алматы - 713,

в городе Шымкент - 77,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 109,

в Алматинской области - 145,

в Атырауской области - 136,

в ВКО - 45,

в Жамбылской области - 39,

в ЗКО - 52,

в Карагандинской области - 163,

в Костанайской области - 152,

в Кызылординской области - 43,

в Мангыстауской области - 54,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 58,

в Туркестанской области - 43.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 820 792 человека.