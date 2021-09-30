Сколько казахстанцев умерли от коронавируса и пневмонии за сутки

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человек (–52 916 + и 8 440 КВИ-), из них в стационарах находится – 10 343 пациент, на амбулаторном уровне – 51 013 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 805 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 30 сентября 2021 года

28 сентября зафиксировано 156 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 11 летальных исходов и 224 человека выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 75692, летальных случаев - 4828, выздоровевших - 62424.