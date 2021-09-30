Казахстанские шахматистки вошли в восьмерку лучших команд планеты

Финишировал групповой этап на командном чемпионате мира ФИДЕ по шахматам среди женщин, передает zakon.kz.

Женская сборная Казахстана в последней игре подгруппы "В" уверенно обыграла команду Польши – 3,5:0,5. Победные баллы принесли Жансая Абдумалик, Динара Садвакасова и Гульмира Даулетова, в ничью сыграла Меруерт Камалиденова.

Тем самым казахстанская дружина гарантировала себе путевку в четвертьфинал, где ее ждут родоначальники шахмат – представители Индии. Поединок состоится 30-го сентября.

В других матчах встречаются:

Россия – ФИДЕ Америка

Грузия – Азербайджан

Украина - Армения

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ♕ Жансая Абдумалик (@zhansaya_abdumalik)

Куандык Шынасилов