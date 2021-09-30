Названы самые требовательные и капризные женщины по знаку зодиака

Астрологи определили топ-5 самых требовательных женщин по знаку зодиака, сообщает zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Пятого канала", мужчинам не всегда легко найти подход к представительницам прекрасного пола, но есть знаки зодиака, которые особенно капризны.

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Телец

Самыми капризными признаны Тельцы. Женщины, родившиеся под этим знаком, играют по-крупному. Их не интересуют какие-то мелочи, подавай сразу самое лучшее, дорогое, красивое, да еще и прямо сейчас, а не когда-то там в будущем. У Тельца не может быть хуже, чем у других.

Стрелец

Женщины-Стрельцы на первый взгляд могут показаться милыми и совершенно не требовательными, но это лишь первое впечатление. Для них важно постоянное внимание и забота со стороны окружающих. И, не дай Бог, Стрелец заметит, что люди вокруг не особенно стараются угодить - пеняйте на себя.

Скорпион

В случае со Скорпионами нужно всегда быть тактичными и вежливыми. Женщина-Скорпион всегда возьмет свое. Пусть даже и через угрозы, шантаж, сговоры.

Овен

Для Овнов типично капризничать по-детски, чуть ли не визжа и стуча ножками. Такая привычка для представителей этого знака - неотъемлемая часть жизни. Правда, подобный спектакль они устраивают непродолжительное количество времени: не хватает терпения.

Дева

Представители этого знака не то что капризны, но очень требовательны. Зачастую типичная Дева добивается того, чего желает. И тут важно понимать: Дева не кричит, а указывает на очевидные недостатки; она впадает истерику, а попросту быстрее доносит до людей необходимую информацию.

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