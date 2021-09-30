Комплаенс-служба активно внедряется в Восточном Казахстане

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области Ерлан Жалмагамбет провел совещание по вопросам развития комплаенс-службы в Восточном Казахстане.

Акиматом Восточно-Казахстанской области в государственных предприятиях и учреждениях активно внедряется проверенный мировым опытом инструмент по профилактике коррупции - институт комплаенс-службы, и уже назначены 175 комплаенс-офицеров.

В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, - ч. 3 ст. 16 Закона "О противодействии коррупции".

Комплаенс-служба позволяет эффективно бороться с любыми формами проявления коррупции и может быть применена в любой организации вне зависимости от специфики деятельности и формы собственности.

На сегодняшний день акиматом области инициировано создание комплаенс-служб в 175 учреждениях и предприятиях квазигосударственного сектора. При кажущейся простоте принципов работы комплаенс-офицеров по противодействию коррупции, своевременному выявлению коррупционных рисков и профилактики конфликта интересов без должной теоретической подготовки специалиста его эффективность будет сомнительной.

В первую очередь Антикоррупционной службой изучены и проанализированы должностные инструкции комплаенс-офицеров в государственных предприятиях всей области, даны соответствующие рекомендации для приведения в соответствие основополагающего документа в его деятельности.

В сентябре с участием представителей Академии государственного управления при президенте РК проведен цикл обучающих семинаров для комплаенс-офицеров по теме "Антикоррупционный комплаенс: международный стандарт ISO 37001". В ходе семинаров освещены все базовые элементы антикоррупционного комплаенса и подробные инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации.

В настоящее время комплаенс-офицеры ВКО проходят онлайн-обучение по курсу Международной антикоррупционной академии (ІАСА) "Регулирование конфликта интересов в государственном секторе". По завершении теоретических курсов и сдачи экзаменов слушатели получили сертификаты международного образца.