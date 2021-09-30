Международная отраслевая выставка проходит в Алматы

На выставке Mining and Metals Central Asia представлены достижения специалистов горно-металлургического комплекса из разных стран, передает zakon.kz.

Мероприятие пройдет в южной столице с 29 сентября по 1 октября в выставочном центре "Атакент".

Как отмечают организаторы, в этом году, после затишья, выставка приобретает особенное значение для компаний, занимающихся горным оборудованием, добычей и обогащением руд и минералов. Ушедший 2020 год, помимо трудностей, принес отрасли также умение сохранять устойчивость при любых обстоятельствах и использовать вызовы современности как плацдарм для дальнейшего развития.

Среди участников мероприятия заявлены 150 крупных игроков отечественного и международного (Россия, Германия, Норвегия, Франция, Австрия, Италия, Австралия, Финляндия, Великобритания, Чехия, США, Турция, Канада, Украина, Южная Корея, Китай) ГМК-рынка. Организатор - казахстанская выставочная компания Iteca. Поддержку оказали Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК, Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий РК, акимат Алматы и дипломатические миссии стран-участниц.

О важности проведения Mining and Metals Central Asia 2021 нам рассказали сами участники выставки. Так, по словам начальника отдела маркетинга известного дистрибьютора смазочных материалов Айгуль Мусиной, здесь собираются лидеры отрасли, делятся своими успехами и подходами к решению сложных задач, демонстрируют инновационные изобретения.

Инженер по продажам бурового инструмента Иван Кожушко отметил, что мероприятие позволяет как заказчикам - ознакомиться с продукцией представленных компаний, так и компаниям - показать свои новые разработки и встретиться лично с людьми, с которыми обычно приходится общаться по телефону, переписке.

Мы как поставщики оборудования ищем потенциальных клиентов. Здесь завязываются новые партнерские отношения. Вдобавок те люди, которые нас не знают, получают возможность познакомиться с нами поближе, - рассказала представитель поставщика микроскопов для металлографии, металлургии и геологии китайского производства Жанар Турлыбекова.

Другие спикеры отметили значимость инноваций и необходимость "шагать в ногу" с развитием технологий.

Кто-то из экспонентов приехал сюда просто для встречи с постоянными партнерами и обсуждения дальнейших планов сотрудничества, а какая-то часть участников признались, что личное знакомство на выставке помогает избежать влияния "третьих лиц", приводящего к удорожанию продукции.

ГМК сектор на выставке представлен следующим образом. Производители и дистрибьюторы оборудования, услуг, различных инженерных решений со всего мира принимают участие в выставке со стендами. Это позволяет им наглядно и подробно продемонстрировать преимущества своего продукта и провести переговоры. А вот потребители данных услуг - горнодобывающие и горноперерабатывающие предприятия страны - являются посетителями мероприятия. Переходя от стенда к стенду, от экспозиции к экспозиции, они имеют возможность получить наиболее полную картину о представляемом оборудовании и услугах, пообщаться с разработчиками и производителями напрямую, как по вопросам закупа и поставки, так и по вопросам сервиса и ремонта, - рассказала руководитель проекта Mining Metals Central Asia Юлия Палагутина.

Она также добавила, что на запланированных в рамках мероприятия "круглых столах" будут обсуждаться вопросы Индустрии 4.0, подразумевающей дальнейшую цифровизацию, внедрение интеллектуального оборудования, умной автоматизации и роботизации.

Выставка проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Для справки

В прошлом году в отечественную металлургическую промышленность было инвестировано более 300 млрд тенге. Как заявляли в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, горно-металлургическая промышленность Казахстана является базовой отраслью страны и занимает первое место по удельному весу в доле ВВП. Вместе с тем отрасль названа лидером привлечения инвестиций. За период с января по ноябрь прошлого года объем металлургического производства вырос на 11,6% до 4,98 трлн. Объем инвестиций за аналогичный период времени достиг 327,4 млрд тенге.

Со списком участников Mining and Metals Central Asia 2021 можно ознакомиться здесь.