В Казахстане усилят меры по охране Каспия

Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря, передает корреспондент zakon.kz.

Соответствующая конвенция была принята в 2003 году. Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, основной целью протокола является контроль и устранение возможных катастроф загрязнения морской среды из наземных источников и в результате деятельности, осуществляемой на суше, для достижения и поддержания экологически чистой морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен на использование новых технологий в природоохранной практике, получение доступа к ним и передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне. Создание и ведение базы данных о физических, биологических, химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря. Проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, и оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии, – уточнил глава Минэкологии на пленарном заседании Мажилиса.

Также протоколом определен перечень видов деятельности, которые могут оказать воздействие на морскую среду.

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Депутат Зульфия Сулейменова поинтересовалась у министра, кто будет устранять последствия причиненного ущерба в случае, если виновного не найдут.

Согласно протоколу, принцип "загрязнитель платит" закреплен и в Экологическом кодексе. Сам механизм возмещения затрат за причиненный ущерб определятся согласно законодательству, а именно приказом нашего министерства. На виновного возлагается ответственность за полное восстановление окружающей среды и возмещение всего причиненного ущерба. В случае, если виновное лицо не установлено, то, соответственно, ответственность за восстановление несет государство, будут тратиться бюджетные деньги, – ответил Брекешев.

Кроме того, депутатами была одобрена ратификация протокола о сохранении биологического разнообразия Каспийского моря.

В рамках договора прикаспийскими государствами были приняты следующие меры:

регулирование деятельности, оказывающей негативное воздействие на охраняемые виды и места обитания;

контроль и при необходимости введение запрета на преднамеренный и случайный отлов, на использование в коммерческих целях охраняемых видов флоры и фауны;

контроль и при необходимости введение запрета на деятельность, которая ведет к нарушению фауны, особенно в период размножения, спячки или миграции, а также в другие периоды биологического стресса;

сотрудничество по защите и восстановлению мигрирующих видов;

регулирование интродукции чужеродных видов.

Тамила Языкова, Нур-Султан