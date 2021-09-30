Часть акватории Каспийского моря объявят заповедной зоной

Подготовлен проект постановления Правительства Казахстана "Об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря", сообщает zakon.kz.
Объявить акваторию северной части Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории Республики Казахстан и пойму реки Урал заповедной зоной с допущением в этой зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транспорта. Установить границу заповедной зоны по береговой охранной полосе с отметкой минус 28, - говорится в документе.
В состав заповедной зоны входят:
В заповедной зоне запрещается:
Как отмечается, лица, виновные в нарушении установленного в заповедной зоне режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях.
Полностью текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.
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