Часть акватории Каспийского моря объявят заповедной зоной

Подготовлен проект постановления Правительства Казахстана "Об установлении границ государственной заповедной зоны в северной части Каспийского моря", сообщает zakon.kz.

Объявить акваторию северной части Каспия с дельтами рек Волги в пределах территории Республики Казахстан и пойму реки Урал заповедной зоной с допущением в этой зоне развития в дальнейшем только рыбного хозяйства и водного транспорта. Установить границу заповедной зоны по береговой охранной полосе с отметкой минус 28, - говорится в документе.

В состав заповедной зоны входят:

акватория cеверной части Каспия, ограниченная с запада прямой линией, проходящей от точки на побережье, находящейся на окончании сухопутной границы Российской Федерации и Республики Казахстан, до точки с координатами 44 градуса 12 минут с.ш. и 49 градусов 24 минуты в.д., с юга - прямой линией, проходящей от точки с вышеуказанными координатами до мыса Тюб-Караган; восточная часть дельты реки Волга в границах РК и дельта реки Урал (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий); береговая охранная полоса заповедной зоны по морскому побережью устанавливается отметкой минус 28 и обозначается в натуре специальными знаками и аншлагами; акватория и пойма реки Урал (от разветвления реки Урал на рукава Зарослый и Яицкий до устья реки Барбастау).

В заповедной зоне запрещается:

сброс загрязненных сточных вод промышленными и коммунальными предприятиями, балластных, льяльных вод, других отходов с судов, а также все виды загрязнения и засорения моря, рек и других водоемов, берегов и пойм;

проведение геологоразведочных и сейсморазведочных работ со взрывными источниками вызова упругих колебаний и разработка минерального сырья, в том числе бурение нефтяных, газовых скважин и их эксплуатация, а также проведение других работ, изменяющих естественный биологический, гидрогеологический режим водоемов;

проведение взрывных работ, разработка гальки, гравия и иных грунтов со дна моря, рек и других водоемов;

перегораживание проток дамбами, а также устройство по берегам водоемов всякого рода отвалов и свалок, кроме отвалов грунта, вынутого со дна водоемов при производстве дноуглубительных работ для судоходства;

забор воды из водных источников действующими предприятиями, хозяйствами и другими водопотребителями без осуществления согласованных с органами по регулированию использования и охраны вод и рыбоохраны эффективных мероприятий для предохранения рыбы от попадания в водозаборные сооружения и защиты водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения;

размещение новых и расширение действующих предприятий и других промышленных объектов, связанных с забором воды и сбросом сточных вод в водоемы заповедной зоны;

проведение работ, нарушающих растительный покров на заливных землях в весенний период до наступления паводка, за исключением площадей, занимаемых под посадку леса;

применение лотовых цепей, служащих для стабилизации движения судов;

проведение лесосплава, выжигание камыша и производство заготовок леса по берегам, за исключением рубок ухода за лесом, санитарных, лесовосстановительных рубок и мероприятий по охране и защите лесов;

строительство гидротехнических сооружений, за исключением сооружений, необходимых для рыбохозяйственных целей, нужд водного транспорта, мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения, размещение которых и производство работ по ним в каждом конкретном случае должны согласоваться с органами государственного контроля в установленном порядке;

обвалование и восстановление разрушенных валов на полойных участках дельт и пойм рек;

установка и использование моторов общей мощностью свыше 20 л. с. на плавучих средствах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности;

применение в сельском и лесном хозяйстве вредных для наземных и водных животных ядохимикатов и минеральных удобрений, а также препаратов и средств для борьбы с кровососущими переносчиками заболеваний и других целей без согласования с соответствующими органами государственного контроля.

Как отмечается, лица, виновные в нарушении установленного в заповедной зоне режима, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством об особо охраняемых природных территориях.

Полностью текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 октября.