Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил Казахстану поддержку в строительстве АЭС, передает корреспондент zakon.kz.

В области мирного атома. Мой казахстанский коллега и друг сказал об этом, мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и в Казахстане по развитию атомной энергетики... Россия предлагает нашим партнерам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения, – сказал Путин на XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По его словам, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна.

Речь идет и о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров в российских вузах на новых специальностях, связанных с использованием атомной энергетики. Влияние АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало, российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствуя технологии, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки, – подчеркнул президент Российской Федерации.

В целом, он отметил, что у России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и "зеленого" роста.

Напомним, вопрос строительства АЭС в Казахстане поднимался не раз.

1 сентября президент в своем Послании отметил, что к 2030 году в стране будет дефицит электроэнергии. Поэтому он поручил в течение года правительству и холдингу "Самрук-Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан