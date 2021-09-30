В Мангистауской области назначен руководитель Департамента госдоходов

Приказом министра финансов РК Серик Манзоров назначен руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Серик Манзоров родился в 1983 году. В 2004 году окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности юрист, 2006 году окончил Университет Вест Коаст (Великобритания) по специальности менеджер делового администрирования, в 2009 году окончил Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова по специальности бакалавр финансов, в 2010 году окончил Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности магистр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в Аппарате акима Алмалинского района города Алматы. До 2009 года проработал специалистом в районных акиматах города Алматы.

С ноября 2010 года по октябрь 2013 года работал заместителем начальника Налогового Управления по Турксибскому, Медеускому районам города Алматы.

С 2013 по 2015 годы работал в должности заместителя акима Бостандыкского района г. Алматы.

Далее с 2015 года работа на различных позициях в органах государственных доходов.

Последняя должность – заместитель руководителя Департамента государственных доходов по городу Нур-Султан.