RAMS Qazaqstan подарил жителям Алматы спасательные хижины

Строительная компания RAMS Qazaqstan установила две спасательные хижины в горах Алматы. Первая находится в урочище Шукур – на высоте 2390 метров над уровнем моря. Вторая – в ущелье "Проходное" на высоте 3100 метров.

Домики имеют ярко-оранжевый цвет – что позволит увидеть их издалека. Спасательные хижины станут реперной точкой, привязанной к карте и GPS-координатам для поисково-спасательных служб. При любом ЧП или в непогоду туристы могут спрятаться в постройке. В модульных конструкциях имеются печи для обогрева, аптечки, станции для зарядки телефона, теплые одеяла, продуктовые наборы и тревожная кнопка SOS для передачи сигнала на пульт спасателей. Каждый турист может воспользоваться содержимым в хижине бесплатно.

Строительная компания RAMS Qazaqstan совместно с Visit Almaty сделала подарок городу, установив две спасательные хижины в горах. Они обеспечат безопасное и комфортное пребывание туристов и альпинистов в горах, которое, по словам специалистов, заметно возросло в период пандемии, - отметил заместитель генерального директора ТОО RAMS Qazaqstan Еркин Байбатыров.

Всего в горах находятся 15 таких спасательных хижин. Они были установлены по инициативе ДЧС Алматы и Управлением туризма Алматы по причине возросшего потока туристов и увеличения несчастных случаев в горах. Сейчас спасательные хижины находятся на балансе акимата Алматы. Их содержанием будет заниматься Управление туризма Алматы.

Помимо этого, на некоторых участках горной местности, где проходят маршруты выходного дня, планируется расширение зоны покрытия сотовой связи и интернета.