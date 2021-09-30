Сотрудник центра экспертизы и сертификации продавал протоколы техосмотра

В Уральске Агентство по финансовому мониторингу пресекло факт выдачи сертификатов и протоколов о техническом осмотре автотранспорта с ложными сведениями за незаконное денежное вознаграждение, сообщает zakon.kz.

Сотрудник филила АО "Национальный центр Экспертизы и Сертификации" по Западно-Казахстанской области А.Гавришев за 120 тыс. тенге выдавал протоколы безопасности на автомобили, несоответствующие требованиям Национального стандарта РК. Тем самым подвергал опасности как водителей, так и других участников дорожного движения, - сообщили в АФМ.

Сотрудник центра привлечен к уголовной ответственности по ч.1 статьи 247 УК.

Как отметили в агентстве, только за прошлый год в Казахстане зарегистрировано более 13 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Одной из основных причин аварий является неисправность автомобиля, которая должна была выявляться при техническом осмотре.