Казахстанских очередников будут обеспечивать жильем по новой схеме

Министерство индустрии и инфраструктурного развития предлагает частным строительным компаниям строить за свой счет арендное жилье без права выкупа. Это жилье предлагается предоставлять очередникам акиматов на местах, передает корреспондент zakon.kz.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на брифинге в правительстве сообщил, что на сегодня более 500 тыс. граждан различных категорий состоят в очереди в акиматах на получение жилья.

При этом, добавил он, в прошлом году было введено в эксплуатацию всего лишь порядка 9,5 тыс. арендного жилья без права выкупа.

Понятно, что этого количества жилья не хватает. Поэтому было принято решение выработать новые механизмы по предоставлению арендного жилья без права выкупа. Мы предлагаем частным строительным компаниям самим построить жилье на свои деньги, содержать его, и назначить справедливую арендную плату. А государство не будет строить новое жилье, а будет лишь субсидировать ставку арендной платы для того, чтобы те, кто состоит в очереди, могли получить эту квартиру в аренду без права выкупа, - пояснил он.

Реализация такого механизма позволит, по его словам, в разы увеличить количество арендного жилья без права выкупа, "потратив те же деньги, которые ежегодно тратят на строительство такого жилья".

Такая модель будет проходить в рамках проекта закона по жилищной политике, которую сейчас проработали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, - подчеркнул Скляр.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан