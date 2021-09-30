В полиции прокомментировали опасную езду столичных водителей

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором водители автомобилей Mercedes-Benz и BMW, двигаясь по трассе, совершают опасные маневры, сообщает zakon.kz.

В итоге машины столкнулись. Видео было снято в Нур-Султане. В ДП столицы прокомментировали кадры.

По данному факту водители автомашин Mercedes-Benz и BMW привлечены к административной ответственности по шести статьям КРКобАП. Участники ДТП доставлены в Управление полиции района "Сарыарка". Автомашина Mercedes-Benz водворена на коммунальную стоянку. пресс-служба ДП Нур-Султана

Материалы направлены в суд для принятия процессуального решения.