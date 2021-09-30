10 батареек за 9 млн тенге планировали закупить чиновники в Таразе

На сайте госзакупок появилось объявление, согласно которому, областное управление цифровых технологий намеревалось закупить 10 пальчиковых батареек за 9 миллионов тенге, сообщает zakon.kz.

Одна батарейка обошлась бы госбюджету в 900 тыс. тенге, передает "Хабар 24".

Цена одной такой батарейки в магазине не выше 150 тенге.

На объявление обратили внимание сотрудники Антикоррупционного департамента совместно с Палатой Предпринимателей и направили рекомендательное письмо, после чего стоимость батарейки снизили до 299 тенге.

В антикоррупционной службе объяснили, что при заполнении заявки работник допустил ошибку. Подобный случай выявили в другом отделе.

Аналогичная ситуация имела место при планировании закупок отдела образования города Тараз. Было запланировано закупить компьютеры по 380 тысяч тенге. Рыночная стоимость, минимальная цена по этим компьютерам составляет 280-300 тысяч тенге. Таким образом, нами было внесено письмо, соответственно было пересмотрено, сэкономлено 16 миллионов тенге. Закуп компьютеров был запланирован в количестве 100 штук. руководитель Управления департамента по противодействию коррупции Даурен Омаров