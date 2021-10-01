Сенат США утвердил временный бюджет, чтобы избежать шатдауна

Сенат Конгресса США принял инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря, сообщает zakon.kz.

В поддержку документа высказались 65 сенаторов, 35 проголосовали против, передает РИА Новости.

Теперь этот вопрос рассмотрит Палата представителей Конгресса. В случае утверждения инициативы нижней палатой она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Мы должны поднять потолок госдолга, мы не можем допустить дефолт Америки. Вчера палата представителей одобрила законопроект, который обеспечивает чистое продление лимита долга до конца 2022 года. В надлежащее время я займусь его рассмотрением, и это может произойти уже на следующей неделе. лидер демократического большинства в палате Чак Шумер

30 сентября в США закончился 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим инициатива о временном продлении финансирования правительства должна быть утверждена до наступления пятницы.

Отсутствие временного бюджета грозит стране новым шатдауном — приостановкой работы правительства.

В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.

В среду конгрессмены поддержали приостановку действия лимита госдолга, а голосование по вопросу финансирования работы госучреждений состоится в нижней палате позднее в четверг. Сенат, как ожидается, рассмотрит вопрос о потолке госдолга на следующей неделе.